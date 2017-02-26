Гонка NASCAR пройдет 17 мая без зрителей. Первая с 8 марта

Американская гоночная серия опубликовала новый календарь гонок.

Чемпионат должен возобновиться 17 мая в Дарлингтоне. NASCAR станет первым серьезным спортивным соревнованием после UFC со времени приостановки всех мероприятий из-за коронавируса.

NASCAR проведет гонки в Дарлингтоне 17 и 20 мая и в Шарлотте 24 и 27 мая без зрителей. Все этапы пройдут без тренировочных сессий, квалификация состоится лишь перед первой гонкой в Шарлотте. Пока неизвестно, каким образом будет формироваться стартовая решетка.

Руководство чемпионата пообещало принять все меры для безопасности гонщиков и поблагодарило власти и медицинских экспертов за поддержку. Все участники, прибывающие на трассу, должны пройти медицинскую проверку и соблюдать правила социального дистанцирования. Количество людей, присутствующих на автодроме, будет ограничено.

Главный талант популярнейших гонок США казнил карьеру расистским выкриком на стриме. Его выкинули и команда, и спонсоры

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram