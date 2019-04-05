Илья Брызгалов: «Думаете, если бы Навальный представлял угрозу для Кремля, он бы не сидел в тюрьме?»

Вратарь Илья Брызгалов поделился мнением о политической ситуации в России.

– Что вам раньше нравилось в Путине и что не нравится теперь?

– Я политикой раньше не увлекался, но показывали его интервью. Думал, что он пришел на два срока, сейчас поработает на благо отечества, и все. А оказывается, вот он уже сколько сидит. Второй раз уже Конституцию переделывают, о чем тут говорить?

– Задоров недавно сказал, что ему не нравится в России и что он хочет изменить в стране, чтобы бабушки с дедушками не голодали.

– Молодой еще человек, задорный, ему кажется, что он может изменить мир. Повзрослеет – поймет.

– Панарин в похожем ключе говорит.

– Артемий наслушается радио «Серебряный дождь» и «Эхо Москвы», пропаганду с другой стороны, и думает, что там истину говорят. Все в одну дуду дуют, как оловянные солдатики Кремля. Одни работают патриотами, открыто болеют за власть, а другие – провокаторы Кремля, мягонько власть критикуют.

– И при этом все в одном месте зарплату получают?

– Конечно. Что ж вы думаете, если бы Навальный представлял какую-то угрозу для Кремля, он бы сейчас не сидел в тюрьме?

– В Америке пропаганда не так работает?

– Здесь она не однобокая. Как я вижу, Путин уже абсолютно ничего не может дать стране. С людьми разговариваешь, все уже смеются. Это страшно, когда граждане начинают смеяться над главой государства.

– Над Трампом тоже смеются.

– Я не смеюсь. Здесь 50% против него, а 50% поддерживают. По крайней мере, мы знаем, что после этого года или еще через четыре придет другой человек.

– И что-то разве глобально изменится?

– Что-то может немного измениться, но машина будет продолжать работать. А у нас проблема – и он ничего не может дать, и люди его уже не воспринимают.

– За него все равно голосуют.

– Один человек давным-давно сказал: «Неважно, как голосуют, важно, как считают». У нас это еще с тех времен идет. Кто следить-то будет, правильно проголосовали или нет? ЦИК – плоть от плоти Кремля – будет считать?

– А какие кандидаты есть?

– Откуда они появятся, если им никогда не дают поднять голову? Баланс в стране полностью нарушен. Конституционный суд без рассмотрения заключает, что можно менять Конституцию, когда для Ельцина по такому же вопросу он выносил совершенно другой вердикт, – сказал Брызгалов.

«Для чего осваивать Марс, если легче трансформировать Землю?». Брызгалов – о карантине, выборах в США и космосе