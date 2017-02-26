Пилот «Феррари» Леклер поработал волонтером Красного Креста Монако

Пилот «Феррари» принял участие в работе Красного Креста в своем родном городе.

Монегаск помог с доставкой продуктов пожилым жителям и обедов для других волонтеров Красного Креста, а также с перевозкой оборудования для медицинского центра.

Ранее Шарль поддержал инициативу княгини Монако Шарлен по обеспечению жителей защитными масками и вместе с коллегами по «Формуле-1» собрал деньги на борьбу с коронавирусом для Всемирной организации здравоохранения, участвуя в онлайн-гонках.

В Монако 95 случаев заражения COVID-19, 58 человек выздоровели, четверо – умерли.

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