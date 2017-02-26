Пилот «Феррари» Леклер поработал волонтером Красного Креста Монако

Пилот «Феррари» Шарль Леклер принял участие в работе Красного Креста в своем родном городе.
Монегаск помог с доставкой продуктов пожилым жителям и обедов для других волонтеров Красного Креста, а также с перевозкой оборудования для медицинского центра.
Ранее Шарль поддержал инициативу княгини Монако Шарлен по обеспечению жителей защитными масками и вместе с коллегами по «Формуле-1» собрал деньги на борьбу с коронавирусом для Всемирной организации здравоохранения, участвуя в онлайн-гонках.
В Монако 95 случаев заражения COVID-19, 58 человек выздоровели, четверо – умерли.
SOLIDAIRE – @Charles_Leclerc, pilote monégasque de formule 1, a participé avec notre équipe logistique aux livraisons d’équipements au CHPG et à la distribution de friandises pour nos bénévoles.@monaco__info @hopitalMonaco @MairieMonaco #merci #engagement #solidarité #covid19 pic.twitter.com/kWYe3Gmfic— Croix-Rouge monégasque (@croixrougemc) April 28, 2020
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