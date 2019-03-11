Дмитрий Губерниев: «Нужно освобождаться от нефтяной иглы, а то скоро будем сосать лапу»

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, какие сферы жизни нужно развивать в России.

«Вот мы всегда говорим: «Америка, Америка». Чтобы с ней бороться, надо наращивать мускулы: экономические, медицинские, мускулы науки и образования, вкладывать в детей.

Это все может нас освободить от нефтяной иглы, а то скоро будет момент, когда будем сосать лапу.

Если мы пока не можем делать определенные антибиотики, не надо их запрещать к покупкам.

Выход только в наращивании мускул, не только армейских и военных, нужно обращать внимание на то, о чем я сказал раньше», – сказал Губерниев.

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