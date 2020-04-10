Планы РПЛ на лето, вратарь «Крыльев» против власти, Зуб уедет в «Оттаву», Гончаренко не покинет ЦСКА, Виктор Ан завершил карьеру и другие новости утра

1. После собрания клубов РПЛ выступила с заявлением по поводу продолжения сезона. Чемпионат России могут возобновить 21 или 28 июня, играть будут дважды в неделю. Если сезон все-таки не удастся доиграть, «Зенит» признают чемпионом, вылетевших команд не будет, а из ФНЛ поднимутся 2 клуба.

Что касается Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ, РФС считает, что возобновлять там сезон «нецелесообразно».

2. Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов мощно раскритиковал власть в России. Клуб объявил, что оштрафует игрока, однако затем изменил заявление: слова о штрафе из него пропали. Кроме того, «Крылья» закрыли комментарии под постом о наказании Фролова, большая часть из них удалена.

3. Большинство членов совета директоров КХЛ выступает против повышения потолка зарплат.

Кстати, казахстанские хоккеисты не будут считаться легионерами в КХЛ со следующего сезона.

4. Пишут, что «Локомотив» договорился с тренером Марко Николичем о контракте с зарплатой 1,5 млн евро в год плюс бонусы.

5. Адвокат российских биатлонисток Зайцевой, Романовой и Вилухиной заявил, что подпись Родченкова на последнем документе от МОК «похожа на низкокачественную подделку». Таково мнение экспертов.

6. Виктор Гончаренко не покинет ЦСКА. Генеральный директор клуба Роман Бабаев сообщил, что контракт с тренером будет продлен.

7. «Формула-1» объявила, что Гран-при Франции не состоится из-за пандемии коронавируса. Руководство «Формулы-1» планирует начать сезон в Австрии 5 июля и провести 15-18 гонок.

8. «Наполи» ради покупки Сердара Азмуна может продать Лосано. Клубу нужно освободить место для игрока без паспорта ЕС.

9. Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан завершил карьеру.

10. Защитник СКА Артем Зуб перейдет в «Оттаву». Сообщается, что он уже дал устное согласие, а контракт должны подписать в начале мая.

11. Президент «Лацио» Лотито готов провести «золотой матч» с «Ювентусом» за чемпионский титул.

12. Форварды Александр Свитов и Денис Кокарев могут продолжить карьеру в «Авангарде»

13. ФИФА готова разрешить командам проводить по пять замен за матч в случае возобновления сезона. Более того, правило может распространиться на следующий сезон, включая Евро.

14. Форвард Евгений Малкин пожертвовал деньги благотворительному фонду в Питтсбурге.

15. В 5-м туре интернет-турнира по шахматам Аниш Гири победил Магнуса Карслена, Ян Непомнящий уступил Лижэнь Дину.

Цитаты дня.

Вратарь «Крыльев» Фролов: «Властям плевать на народ. Нужны им как рабы, рабочая сила»

Он же: «Речи президента по ТВ – пустословие. Все, что там говорят – зло»

Леонид Слуцкий: «Вряд ли Загитова навяжет борьбу Трусовой, Щербаковой и Косторной. Не думаю, что она выучит сложные прыжки»

Валуев о словах Фролова: «Надо ехать в Лумумбу и жить свободно. Власть, которая держит его под колпаком, платит ему деньги»