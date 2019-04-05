Овечкин – лучший левый нападающий за 53 года по версии NHL.com. Ковальчук – 12-й

Официальный сайт опубликовал топ-16 левых нападающих за последние 53 года.

По результатам голосования авторов NHL.com лучшим со старта эпохи расширения лиги в 1967 году стал капитан .

Второе место занял Люк Робитайл, замкнул тройку лидеров Брендан Шенахан.

Из россиян в топ-16 также попал нападающий «Кэпиталс» (12-е место).

В рейтинг также вошли: Бобби Халл, Мишель Гуле, Дэйв Андрейчук, Пол Кария, Кит Ткачак, Фрэнк Маховлич, , Джонни Бьюсик, Стив Шутт, Билл Барбер, Джон ЛеКлер и Боб Гейни.