Овечкин – лучший левый нападающий за 53 года по версии NHL.com. Ковальчук – 12-й

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Официальный сайт НХЛ опубликовал топ-16 левых нападающих за последние 53 года.

По результатам голосования авторов NHL.com лучшим со старта эпохи расширения лиги в 1967 году стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Второе место занял Люк Робитайл, замкнул тройку лидеров Брендан Шенахан.

Из россиян в топ-16 также попал нападающий «Кэпиталс» Илья Ковальчук (12-е место).

В рейтинг также вошли: Бобби ХаллМишель ГулеДэйв АндрейчукПол КарияКит ТкачакФрэнк МаховличДаниэль СединДжонни БьюсикСтив ШуттБилл БарберДжон ЛеКлер и Боб Гейни.

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