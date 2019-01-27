«Мы в ярости из-за поведения Медведевой. Это непростительно». Японские болельщики требуют забрать Женю в Россию

Японские болельщики возмутились присутствием российской фигуристки Евгении Медведевой в стране.
Накануне Медведева исполнила отрывок из произвольной программы прошлого сезона под музыку из фильма «Мемуары гейши» в парке на фоне цветущих сакур.
Спортсменка прилетела в Японию для участия в шоу Prism on Ice, которое должно было состояться в июне, но было отменено из-за коронавируса.
Один из японских пользователей твиттера написал обращение в адрес посольства России в Японии.
«Евгения Медведева из вашей страны проскользнула в нашу страну, несмотря на карантин. Она сказала, что приехала на шоу «Sailor Moon Prism On Ice», которое должно было состояться в июне, но шоу уже перенесли на год.
Тем не менее, сегодня Медведеву видели в одном из супермаркетов, где она совершала покупки. Говорят, она тренируется на одном из катков, который закрыт для остальных из-за пандемии.
Сейчас даже японцам советуют не возвращаться в страну, а перемещения по территории Японии ограничены. К тому же, мы просим туристов не посещать нашу страну.
Это непростительно, когда люди из других стран прилетают в Японию в такие тяжелые времена и так себя ведут.
Японцы не ждали здесь Медведеву. Я бы не смог себе позволить тренироваться на закрытом катке в другой стране. Японцы в ярости из-за поведения Медведевой. Пожалуйста, заберите ее в Россию», – написал пользователь etsuko666.
К обращению болельщика присоединились и другие пользователи твиттера.
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