«Мы в ярости из-за поведения Медведевой. Это непростительно». Японские болельщики требуют забрать Женю в Россию

Японские болельщики возмутились присутствием российской фигуристки Евгении Медведевой в стране.

Накануне Медведева исполнила отрывок из произвольной программы прошлого сезона под музыку из фильма «Мемуары гейши» в парке на фоне цветущих сакур.

Спортсменка прилетела в Японию для участия в шоу Prism on Ice, которое должно было состояться в июне, но было отменено из-за коронавируса.

Один из японских пользователей твиттера написал обращение в адрес посольства России в Японии.

«Евгения Медведева из вашей страны проскользнула в нашу страну, несмотря на карантин. Она сказала, что приехала на шоу «Sailor Moon Prism On Ice», которое должно было состояться в июне, но шоу уже перенесли на год.

Тем не менее, сегодня Медведеву видели в одном из супермаркетов, где она совершала покупки. Говорят, она тренируется на одном из катков, который закрыт для остальных из-за пандемии.

Сейчас даже японцам советуют не возвращаться в страну, а перемещения по территории Японии ограничены. К тому же, мы просим туристов не посещать нашу страну.

Это непростительно, когда люди из других стран прилетают в Японию в такие тяжелые времена и так себя ведут.

Японцы не ждали здесь Медведеву. Я бы не смог себе позволить тренироваться на закрытом катке в другой стране. Японцы в ярости из-за поведения Медведевой. Пожалуйста, заберите ее в Россию», – написал пользователь etsuko666.

К обращению болельщика присоединились и другие пользователи твиттера.

Татьяна Тарасова: «В Японии есть места, как у нас Новогорск – Медведева там тренируется с японскими девочками»

Женя Медведева, похоже, застряла в Японии: прилетела на шоу за два месяца до начала, но его отменили