Головин набрал 7 (3+4) очков в 25 матчах Лиги 1. В прошлом сезоне было 6 (3+3) в 30 играх

Сезон в чемпионате Франции завершили досрочно из-за пандемии коронавируса.

, за который выступает российский хавбек , финишировал на девятом месте. Сезон-2018/19 княжеский клуб завершил на 17 месте.

Головин в 25 матчах этого сезона набрал 7 (3+4) очков по системе «гол+пас», заработал 4 желтых и 1 красную карточку, проводя в среднем 82 минуты на поле.

В Кубке Франции футболист провел 3 матча, но не набрал результативных баллов. В 2 матчах Кубка лиги он также не отметился результативными действиями.

В сезоне-2018/19 Головин провел 30 матчей в чемпионате Франции и набрал 6 (3+3) очков.

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