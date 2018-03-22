Турнир Карлсена. 1/2 финала. Накамура обыграл Каруану и вышел в финал, Магнус против Дина

Сегодня пройдет вторая полуфинальная встреча в рамках шахматного интернет-турнира Magnus Carlsen Invitational. Магнус Карлсен против Лижэнь Дина.
Накануне Фабиано Каруана проиграл Хикару Накамуре.
Турнир Магнуса Карлсена
1/2 финала
Начало партий – в 17.00 по московскому времени
1 мая
Фабиано Каруана (США) – Хикару Накамура (США) – 2:4
2 мая
Магнус Карлсен (Норвегия) – Лижэнь Дин (Китай)
ПРИМЕЧАНИЕ: турнир проходит в онлайн-формате.
Участники играют друг с другом рапид-матчи из четырех партий. В случае ничьей играются блиц-партии. При равном счете назначается армагеддон.
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