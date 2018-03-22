Турнир Карлсена. 1/2 финала. Накамура обыграл Каруану и вышел в финал, Магнус против Дина

Сегодня пройдет вторая полуфинальная встреча в рамках шахматного интернет-турнира Magnus Carlsen Invitational. Магнус Карлсен против Лижэнь Дина.

Накануне проиграл Хикару Накамуре.

Турнир Магнуса Карлсена

1/2 финала

Начало партий – в 17.00 по московскому времени

1 мая

Фабиано Каруана (США) – (США) – 2:4

2 мая

Магнус Карлсен (Норвегия) – (Китай)

ПРИМЕЧАНИЕ: турнир проходит в онлайн-формате.

Участники играют друг с другом рапид-матчи из четырех партий. В случае ничьей играются блиц-партии. При равном счете назначается армагеддон.

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