Фролов поддержал мнение Панарина о карантине, опубликовав его цитату в своем инстаграме

Вратарь «Крылья Советов» Евгений Фролов выразил согласие с мнением хоккеиста Артемия Панарина о карантине.
Нападающий «Рейнджерс» сказал: «Как людям жить, если карантин продлят? Многие останутся без работы».
Футболист опубликовал цитату Панарина в сторис своего инстаграма, добавив два эмодзи: «💪😇».
Ранее Фролов высказывался о политическом устройстве России, после чего клуб объявил о наказании игрока.
Фролов – главный футбольный критик власти. До Путина он атаковал РПЦ, политиков Сахалина и Саранска
Вратарь «Крыльев» раскритиковал Путина, а клуб жутко перепугался: несколько раз поблагодарил власть за стадион и наказал игрока