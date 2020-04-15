Фролов поддержал мнение Панарина о карантине, опубликовав его цитату в своем инстаграме

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Артемий Панарин Евгений Фролов Политика соцсети коронавирус Футбол

Вратарь «Крылья Советов» Евгений Фролов выразил согласие с мнением хоккеиста Артемия Панарина о карантине.

Нападающий «Рейнджерс» сказал: «Как людям жить, если карантин продлят? Многие останутся без работы».

Футболист опубликовал цитату Панарина в сторис своего инстаграма, добавив два эмодзи: «💪😇».

Ранее Фролов высказывался о политическом устройстве России, после чего клуб объявил о наказании игрока.

Фролов – главный футбольный критик власти. До Путина он атаковал РПЦ, политиков Сахалина и Саранска

Вратарь «Крыльев» раскритиковал Путина, а клуб жутко перепугался: несколько раз поблагодарил власть за стадион и наказал игрока

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