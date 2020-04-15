😷В АПЛ игроки будут носить маски на тренировках. Инвентарь начнут дезинфицировать, запретят массаж и плевки

АПЛ разработала тренировочный протокол для возобновления сезона в Англии.

Согласно документу, составленному директором АПЛ Ричардом Гарликом, для возобновления групповых занятий клубам придется выполнять следующие условия:

– весь инвентарь, от футбольных мячей до стоек ворот, должно быть продезинфицирован до и после использования;

– игрокам рекомендуется постоянно носить маску или снуд;

– автомобили игроков должны быть припаркованы на расстоянии трех мест друг от друга;

– запрет на массаж без разрешения клубного врача;

– напитки будут стоять в определенных местах;

– тренировочный блок можно посещать лишь для визита в туалет;

– изначально в тренировочной группе будет только 5 футболистов;

– игрокам и персоналу будет запрещено плеваться на тренировках;

– игрокам отведут 15 минут на подготовку, 75 минут на тренировку в группе и 15 минут на восстановление.

Также игроки и персонал клубов будут обязаны пройти тест на коронавирус за 48 часов до возобновления тренировок.

АПЛ может возобновить сезон 8 июня и разрешить полноценные тренировки с 18 мая