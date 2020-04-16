Алексей Навальный: «Разве Фролов не прав? Денег не дают, ввели крепостное право. Превратили страну в Лумумбу»

Политик Алексей Навальный высказался относительно интервью вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, в котором тот раскритиковал действия властей во время пандемии коронавируса.

«Никогда не думал, что буду говорить о «Крыльях Советов». Их вратарь Евгений Фролов сказал в интервью вещи, о которых думает сейчас вся страна. Не сказал, что Путина и Сечина нужно повесить. Фролов произнес очевидное. Разве он не прав? Денег нам не дают, ввели какое-то странное крепостное право, для них коронавируса нет. Все это говорят сейчас миллионы людей.

И в его клубе не поленились, сказали, что они возмущены. За слова он понесет наказание. Как хитро и быстро работает элемент цензуры. Вообще, это абсолютно незаконно. Он просто высказал свое нейтральное политическое мнение. После этого я сразу полез посмотреть, кому принадлежит клуб. Оказалось, что региону. 80 процентов финансирования клуба – это люди. Те самые, за которых заступился Фролов.

После выступления Фролова из глубин «Единой России» вылезло олицетворение партии власти во всей ее тупости, идиотизме и насмешке над российским парламентом. Это, конечно, депутат Госдумы Николай Валуев, человек, который пишет нам законы. Вылез этот депутат и произнес слова про страну Лумумбу: «Пусть едет туда жить, как хочется».

Валуев теперь всем будет рассказывать, как мы должны жить. Почему Фролов должен ехать в Лумумбу? Мало того, он сначала должен заплатить зарплату этому Валуеву и его коллегам, полным идиотам и ворам. А потом приходит Валуев и говорит: «Езжайте в Лумумбу, если вам здесь что-то не нравится».

В какую Лумумбу? Мы живем в Лумумбе из-за Николая Валуева! Они, «Единая Россия», превратили Россию в страну третьего мира, где нет закона, где во власти сидят пустословы, ничего не умеющие делать. Это и есть огромная Лумумба. Господи, я учился в университете имени Лумумбы, а это был крутой чувак. Но Валуев же ничего не соображает, для него Лумумба – это оскорбительный эпитет.

Лумумба прикинулась очень крутой страной: мы проводим парад, обвешались лентами, мы очень крутые, а ты езжай в другую страну. Ну так другие страны – это Германия, США, Великобритания, где людям платят деньги, и Южная Корея, где умными действиями победили коронавирус.

Как мы избрали Валуева? Почему он должен быть депутатом? Он не может быть депутатом. Он очень глупый и не соображает абсолютно ничего. Может, он был великим боксером. Классно! Ну отлично, дадим тебе дополнительную медаль, еще 30 медалей. Ты был классным боксером, но что тебе делать в Госдуме, если ты не можешь ни говорить, ни писать, ни думать? Зачем там находиться? Но он там находится», – сказал Навальный.

Вратарь «Крыльев» раскритиковал Путина, а клуб жутко перепугался: несколько раз поблагодарил власть за стадион и наказал игрока

Фролов – главный футбольный критик власти. До Путина он атаковал РПЦ, политиков Сахалина и Саранска