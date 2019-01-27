Туктамышева выпустит линию одежды

Чемпионка мира по фигурному катанию сообщила, что выпустит собственную линию одежды.

«Скоро у меня выйдет линия одежды. Надеюсь, летом. Процесс уже запущен. Мне безумно нравится то, что получается. Попробую себя в этом направлении.

Это не бизнес, а больше просто развлечение. Посмотрим, что будет дальше, но пока что пытаюсь попробовать себя в разных отраслях.

Коллекция будет в стиле casual. Там не так много ассортимента, это будет для поклонников фигурного катания. Это не фигурнокатательная одежда, не для спорта, а для людей, которые идут болеть за фигуристов.

Мне показалось, что у нас в фигурном катании нет, как в футболе, что ты идешь на стадион и надеваешь футболку любимой команды.

А можно сделать бренд, который будет не для болельщиков определенного фигуриста, а просто для любителей фигурного катания. Но начальная коллекция будет все равно больше связана со мной.

Если зайдет, дальше, возможно, в этом направлении буду двигаться. Это не спортивная форма, это буду свитшоты, худи, спортивные повседневные костюмы. Все можно будет купить на сайте», – сказала Туктамышева в прямом эфире VKLive.