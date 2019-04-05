Доус и Вей близки к переходу в СКА («Бизнес Online»)

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По информации «Бизнес Online», хоккеисты близки к подписанию контрактов с питерским клубом.

Завтра, 1 мая, игроки получат статус неограниченно свободных агентов. Добавим, что Доус не будет считаться легионером, так как имеет казахстанский паспорт.

В прошлом сезоне 28-летний Вей набрал 48 (13+35) очков в 52 матчах чемпионата за ЦСКА. В плей-офф сыграл четыре игры и набрал 2 (1+1) балла.

35-летний Доус отметился 50 (20+30) очками за в 59 матчах. В плей-офф на его счету 1 (0+1) очко в пяти матчах.