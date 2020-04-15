Шюррле оплатил протезирование 11-летнему российскому мальчику

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле помог 11-летнему Роману Балабаеву.
Мальчик во время игры с друзьями залез на высоковольтный столб и получил ожоги обеих рук. Врачам пришлось ампутировать руки до середины предплечья.
Стоимость двух протезов, необходимых ребенку, составила 396 тысяч рублей. Шюррле полностью оплатил протезирование.
🙏🏻 Андре Шюррле оплатил протезирование подопечному Фонда @spartakforkids Роме Балабаеву— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 30, 2020
Прочитать историю Ромы, а также помочь другим подопечным фонда вы можете по ссылке 👉 https://t.co/EPvmxOevru#Спартак #СпартакДетям #ВместеПобедим pic.twitter.com/KM9H3VHeKc
Кажется, вегетарианство – главная причина травм Шюррле. Он не мог смотреть на курицу после сальмонеллеза