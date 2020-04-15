Шюррле оплатил протезирование 11-летнему российскому мальчику

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Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле помог 11-летнему Роману Балабаеву.

Мальчик во время игры с друзьями залез на высоковольтный столб и получил ожоги обеих рук. Врачам пришлось ампутировать руки до середины предплечья.

Стоимость двух протезов, необходимых ребенку, составила 396 тысяч рублей. Шюррле полностью оплатил протезирование.

Кажется, вегетарианство – главная причина травм Шюррле. Он не мог смотреть на курицу после сальмонеллеза

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