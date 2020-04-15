Франция заканчивает сезон, 453 млн для клубов КХЛ, команды РПЛ за рестарт 21 июня, Месси – лучший в XXI веке, в Испании разрешили тренировки и другие новости утра

1. Неожиданный поворот во Франции: премьер-министр объявил, что массовых мероприятий в стране не будет до сентября, поэтому сезон Лиги 1 доиграть не удастся. Профессиональная футбольная лига Франции выпустила заявление, что 30 апреля проведет собрание совета директоров, после которого решение о досрочном завершении сезона должны озвучить официально. Глава французской федерации сообщил, что чемпионат точно не возобновится, а вот президент «Лиона» предлагает не торопиться и все-таки доиграть сезон в формате плей-фф. Если сезон все же остановят, есть три варианта распределения мест в таблице.

2. В РПЛ настроены более оптимистично: большинство клубов поддерживают план возобновить сезона 21 июня. Альтернативная дата – 28 июня, ее считает единственно возможной генсек РФС.

3. Лео Месси – лучший игрок XXI века по данным системы ELO. Роналду уступил по дополнительным показателям.

4. КХЛ распределит между клубами 453 млн рублей по итогам сезона-2019/20. Это рекордный показатель.

5. «Локомотив» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Австрии Шоном Вейсманом, сообщает Betting Insider.

6. СКА объявил об уходе пяти игроков: Зуба, Коскиранты, Лехтеря, Зубарева и Барабанова. «Автомобилист» подписал контракт с форвардом Дэном Секстоном на год, 36-летний Александр Семин продлил контракт с «Витязем», а вот переход Ивана Мищенко в «Авангард» может сорваться.

7. В Испании разрешили тренировки с 4 мая. Ла Лига начнет с индивидуальных занятий, на 5 или 12 июня запланированы матчи без зрителей. Правда, план еще должен одобрить минздрав.

8. Глава медицинского комитета ФИФА призвал не играть в футбол до конца августа. По его мнению, это может вызывать вторую волну заражения коронавирусом.

9. Владимир Юрзинов ушел с поста главного тренера «Трактора».

10. В «Барсе» считают утопией трансфер Неймара. Реальнее кажется переход Лаутаро из «Интера».

11. Доля госкомпаний в бюджетах клубов КХЛ снизилась до 52%, рассказал президент лиги Алексей Морозов. Самые окупаемые – «Йокерит» и «Автомобилист».

12. Абрамович, Роналду, Моуринью, Блаттер – в топ-30 самых ненавидимых людей футбола по версии FourFourTwo.

13. Эмблемы ЦСКА, «Реала», «Ливерпуля», «Барселоны», «МЮ» претендуют на звание лучшей по версии Marca.

14. В первых матчах 6-го тура интернет-турнира по шахматам Ян Непомнящий проиграл Магнусу Карлсену на тай-брейке, Алиреза Фиружа победил Аниша Гири.

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