Мамаев готов без суда возместить ущерб за автомобиль телеведущей «Первого канала»

Полузащитник готов возместить телеведущей «Первого канала» Ольге Ушаковой ущерб за поврежденный во время потасовки автомобиль, сообщил адвокат футболиста Игорь Бушманов.

В октябре 2018 года в потасовке с Мамаевым и Александром Кокориным пострадал водитель Ушаковой Виталий Соловчук. Ущерб также был нанесен ее автомобилю: у «Мерседеса» было разбито стекло и помята задняя дверь.

С момента инцидента ущерб возмещен не был, поэтому Ушакова подала в суд на футболистов и требует около 300 тысяч рублей. Рассмотрение дела начнется 6 мая.

«Еще в ходе предварительного следования, несмотря на то что Ушакова не была признана потерпевшей и гражданским лицом по делу, в декабре 2018 года в целях своевременного возмещения ей материального ущерба как собственнику транспортного средства, получившего повреждения в ходе инцидента с Соловчуком В.Н., со стороны Мамаева осуществлен именной денежный перевод на сумму 200 тысяч рублей.

Сведения об этом представлены в уголовное дело, о чем Ушакова была официально уведомлена через следователя и ее представителя, однако такой добровольной компенсацией по неизвестным причинам не воспользовалась.

Мамаев подтверждает, что готов и в настоящее время единолично возместить полностью ущерб без каких-либо судебных разбирательств, что и будет сделано в ближайшее время», – заявил Бушманов.

В мае 2019 года суд отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию. Футболисты вышли из тюрьмы 17 сентября 2019-го.

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