«У нас в стране диктатура, получается? Нет свободы слова?» Хавбек «Луча» Калугин об интервью Фролова

Хавбек «Луча» Дмитрий Калугин прокомментировал интервью вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, в котором тот раскритиковал действия властей во время пандемии коронавируса.

– Вы смотрели интервью Евгения Фролова, которое он дал Сергею Егорову?

– Смотрел. Слышал, клуб хочет его оштрафовать. Но я тогда не понимаю – у нас в стране диктатура, получается? Свободы слова нет для человека?

Какие пункты Конституции страны он нарушил, чтобы Фролова штрафовать? Люди должны иметь право высказывать свое мнение, иначе это тоталитаризм, – сказал Калугин.

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