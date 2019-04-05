КХЛ сохранила потолок зарплат 900 млн рублей в следующем сезоне

сообщила об итогах голосования по вопросу повышения потолка зарплат.

Подавляющим большинством голосов было решено сохранить жесткий потолок заработных плат в размере 900 миллионов рублей.

КХЛ подтвердила, что голосование было инициировано президентом ЦСКА , обратившимся с письмом в адрес председателя совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко и президента . Письмо содержало предложение увеличить размер потолка заработных плат в сезоне-2020/2021 до 1,3 миллиарда рублей

«Решение оставить в силе предельный размер потолка заработных плат полностью соответствует утвержденной советом директоров КХЛ стратегии развития лиги.

Одним из ее ключевых направлений является повышение спортивной конкуренции в лиге, возможной лишь в условиях относительно равных финансовых возможностей клубов и, соответственно, более равномерного распределения сильных игроков между командами.

Также принятое решение не повышать установленный предельный размер потолка заработных плат способствует исполнению поручений совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, направленных на поэтапное сокращение финансирования профессионального спорта за счет средств государственных корпораций и компаний с государственным участием», – сообщается в заявлении.

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