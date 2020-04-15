Фергюсон – лучший тренер в истории, Газзаев призвал завершить сезон, «Ливерпуль» не попал в топ-3 самых дорогих клубов АПЛ и другие новости утра

1. «Тоттенхэм» признан самым дорогим клубом АПЛ, он стоит 2,5 млрд фунтов! «Сити» и «МЮ» – в тройке, «Ливерпуль» – только четвертый.

2. Депутат Газзаев призвал досрочно завершить футбольный сезон в России по примеру Франции.

3. Фергюсон – лучший тренер в истории футбола по версии FourFourTwo! Гвардиола, Кройфф и Лобановский вошли в топ-10.

4. Клубы РПЛ хотят, чтобы Первый канал, «Матч ТВ» и НТВ показывали матчи чемпионата после возобновления сезона. В частности, за выход на федеральные каналы будет ратовать «Урал».

5. Стало известно, какой клуб инициировал голосование по повышению потолка зарплат КХЛ. Сюрприз-сюрприз-неожиданность: это был ЦСКА!

«Ак Барс» официально подтвердил продление контракта с Данисом Зариповым. Также в команде остаются Андрей Педан и Кирилл Петров.

Тренер Цулыгин, вероятно, покинет «Салават». Защитник «Магнитки» Антипин собирается перейти в СКА.

6. Мбаппе – лучший молодой игрок мира по версии ESPN. Санчо – второй в рейтинге, Александер-Арнолд – третий, Феликс – десятый.

7. Вратарь тер Стеген хочет получать 18 млн евро в год, а «Барселона», как отмечает Marca, не готова столько предложить.

8. Футболисты «ПСЖ» отказываются идти на понижение зарплат.

9. Нападающий «Ювентуса» Дибала до сих пор болеет коронавирусом. Четвертый тест оказался положительным. Интересно, что 95-летняя прабабушка хавбека «Монако» Фабрегаса выздоровела!

10. Игроки «РБ» задают новый тренд в Германии. Упамекано продлит контракт с «Лейпцигом» и не перейдет в «Баварию». Вернер тоже не собирается в Мюнхен, но может перебраться в Ливерпуль.

11. «Зенит» будет доставлять горячие обеды персоналу Боткинской больницы. Выступающий в Олимп-ПФЛ «Сокол» пожертвовал 100 тысяч на строительство инфекционной больницы в Саратове.

12. НХЛ может начать следующий сезон в декабре. Есть вариант, при котором текущий чемпионат возобновится 1 июля. Впрочем, по официальной версии, дата не определена.

13. Биатлонисты Бабиков, Малышко, Сидоров и Слепов вошли в расширенный список кандидатов в сборную России. В случае с женской командой тот же статус получили Акимова, Виролайнен, Павлова, Халиуллина и другие.

14. В рамках продолжающегося турнира по шахматам Magnus Carlsen Invitational Каруана победил Вашье-Лаграва.

15. Фигуристка Медведева исполнила отрывок из произвольной программы на фоне цветущих сакур в Японии. Кроме того, Евгения, гимнаст Нагорный и Губерниев примут участие в церемонии открытия Квартириады-2020.

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