Уткин – Соловьеву: «Понимаю, почему фашист в канун Дня Победы ходит по Москве с охраной»

Журналист Василий Уткин ответил на угрозы телеведущего .

«Меня спрашивали: не хочу ли я обратиться к членам Общественного совета при МВД. Членом которого и ты тоже являешься. Потому что угрозы, даже уголовно ненаказуемые, совершенно четко нарушают кодекс члена Общественного совета при МВД.

Я действительно хочу обратиться к медийным менеджерам, которые входят в эту организацию. Я всех сейчас не помню, но, например, к Маргарите Симоньян хочу обратиться, к Владимиру Сунгоркину, к Дмитрию Муратову. А как вы относитесь к тому, что ваш сочлен позволяет себе такие слова? Думаете, я вам жалуюсь? Нет, никоим образом. Я хочу внести рациональное предложение в работу Общественного совета при МВД России.

Вы же понимаете, господа Муратов, Симоньян, Сунгоркин и другие, что члену Общественного совета Соловьеву позволено больше, чем вам, он лучше вас, он мощнее, более могуч, чем вы. Структура вашего Общественного совета устарела. Вам необходимо ввести в нем должность для Владимира Соловьева. Я предлагаю должность ответственного секретаря. Ответственный секретарь Общественного совета при МВД – нравится вам? Ты будешь называться отсос при МВД.

Я думаю, что тебе позволят налепить еще пару спецсигналов на машину. И я тебе очень рекомендую, поскольку у тебя вряд ли гусиное га-га, оно же кряканье, вызывает приятные ассоциации как звук сигнала, поставить звук вот такой вот (имитирует оральный секс – прим. Sports.ru). Все будут разбегаться, я тебя уверяю. Кому хочется попасть под отсос при МВД?!

В жизни каждого все может случиться, и жизнь любого человека может оборваться в любую секунду. И ты, конечно, можешь это подстроить. Из тех семи человек двое предупреждали меня о том, какой ты злобный и мстительный и ничего не забываешь.

Я маленький человек, в моей профессиональной деятельности случаются обиды и конфликты. А я хожу по улицам моего города без охраны. Дима Муратов, главный редактор «Новой газеты», у которого в редакции погибали люди, которые занимаются расследованиями, он ходит по Москве без охраны.

А ты, официальный голос пропаганды, человек, который пользуется популярностью и, наверное, думает, что любим и уважаем, ты ходишь по Москве с двумя охранниками. Чего же ты боишься? В какой стране кто-то, кто восхваляет ее как безопасную, успешную и благоденствующую, в какой стране человек твоего статуса ходит с охраной? Только в России.

Я отложил это видеобращение, последнее в цикле. Я хотел сделать это во вторник. Но я посмотрел, что во вторник был для тебя торжественный день – 75 лет как твоего кумира, о котором ты сделал документальный фильм, Бенито Муссолини, оказия, повесили кверху ногами. Я выждал пару дней траура и вот сегодня тебе об этом говорю. Я очень хорошо понимаю, почему фашист в канун Дня Победы ходит по Москве с охраной. Говно ты, Вова, от желтой курицы, вот все что я тебе могу сказать.

Есть у меня у к тебе одна просьба. Уникальный ты все-таки человек, фантастический подонок. Про семью вот тоже... Мне-то все равно. Твои угрозы действуют только на нервы моей маме. А ведь она, в отличие от твоей, не рожала и не воспитывала упыря вроде тебя. Как бы то ни было, Вова, просьба: сдай сперму.

Со временем люди научатся делать гуманные, тактичные опыты на людях, разрешат клонирование. И вот тогда, возможно, удастся понять, возможно ли вырастить и продублировать еще одного такого же говноеда, как ты. Я думаю, что не получится. В этом ты уникален и талантлив. Но мало ли.

Ну вот, собственно говоря, и все. Ты мне осточертел. Я хотел тебя выставить на посмешище и выставил. Я хотел показать тебе, что ты глупый, ничтожный, не имеющий собственных мыслей и убеждений, что ты и ругаться-то толком не умеешь. И вот я это показал. Оставляю тебя на растерзание и посмешище дружественного мне свободного ютюба.

Я так понимаю. что ты сейчас, наверное, дашь интервью Ксении Собчак. Ты и тут второй, Вова. Сначала она хотела поговорить со мной, но я не захотел. Успехов», – заявил Уткин.

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