Уткин об угрозах Соловьева: «Вова, у меня две дырки в спине. Заявления в полицию пишут на людей, а ты субстанция»

Журналист Василий Уткин ответил телеведущему на его слова о том, что Уткину стоит «озираться по сторонам».

«Вова, я понимаю, что кулак, которым ты грозишь, хочется, чтобы выглядел больше. Но, Вова, когда кулаком угрожают, его нужно сжимать. Когда он сжат не полностью, он, возможно, и выглядит больше, но напоминает только об одном движении. Вот о таком, Вова (имитирует оральный секс – прим.). Я думаю, что ты перегнул и эту палку.

Вообще о твоих угрозах мне хотелось поговорить. Семь человек, по самым скромным подсчетам, за время, когда я тебя гоняю, обращались ко мне с разными вопросами. Пытались донести до меня какие-то твои реплики и так далее.

Меня особенно умилило, что ты завыл, сказав: «Не трогай детей». Послушай, Вова, я очень щепетилен. Заметь, гоняя тебя, я не употреблял матерных слов. Я же знаю, что ты официальный человек и не можешь себе позволить вплести какое-нибудь хорошее соленое словцо.

И тем не менее я прекрасно решил задачу тебя затроллить. А затроллить такого матерого ##### (урода), как ты, не используя мат – это интересная спортивная задача. Потом, еще касательно детей. Ну вот смотри, ты же прошелся по моей бездетности. Ты же не знаешь, что для меня это счастье, а не испытание. Что же мне не пройтись по тому, что ты, видимо, не очень здорово умеешь пользоваться презервативами.

Неужели ты не понимаешь, что когда ты мне угрожаешь, мне не страшно? Во-первых, Вова, чтоб ты знал, мой самый первый репортаж в программе «Взгляд» был посвящен Отари Квантришвили (криминальный авторитет, убит в 1994 году – прим.), живому и полному сил. Меня после этого неделю прятали. Но это я знал. А вот что пара дней была очень напряженной для тогдашних взглядовских боссов, которые меня отмазывали, мальчишку, об этом я и сам узнал совсем недавно.

Ты угрожаешь мне, чтоб я тебя боялся? Вова, да у меня две дырки в спине от заточки. Я совершенно точно знаю, что ты разве что на это и можешь быть способен. Страна у нас обеднеет. Людей, которые за тыщ 30 рублей будут способны кого-то подождать за углом с трубой или такой же заточкой, найти будет несложно.

Но меня хранит то, что я знаю о тебе, Вова. Ты патологически жаден. На этой неделе, кстати, появились сведения, что компании твоего продюсера Марго Кржижевской уже год как обламываются городские заказы на сумму то ли 4, то ли 6 млрд рублей.

А ведь самое интересное здесь то, что эти заказы ты стал получать после того, как покрыл своим всем, своей руганью, своим негативом, своим скотством, ты отмазал тех людей, которые посадили московских протестующих за брошенные пластиковые стаканчики, за какие-то не вовремя сказанные слова, а одного чуть не посадили за то, что он стоял и говорил по телефону на Пушкинской площади. Вот после этого к тебе пошли городские заказы.

Я не хочу говорить плохого о твоих детях. Пусть они живут долго и будут счастливы и здоровы. Их вообще уже угораздило стать твоими детьми. О твоих взаимоотношениях с близкими тебе детишками говорит хотя бы то, что ты пытался уязвить меня, приписывая мне синдром Туретта.

Если бы твои дочки хотя бы немного интересовались твоим творчеством, тем, что ты несешь, Вова, они бы засмеяли тебя. Синдромом Туретта страдает самый популярный человек на свете – Билли Айлиш (американская певица, обладательница пяти премий «Грэмми» – прим.). Это всего лишь черта героического характера.

Меня много спрашивали за эту неделю, Вова, напишу ли я на тебя заявление за угрозы мне. Заявления в полицию пишут на людей, а ты субстанция. Поэтому конечно же я не буду этого делать.

Ты предлагаешь мне ходить по улицам и оглядываться. Ты вообще понимаешь, что, если я иду по улице и оглянусь, то я не увижу тебя? Для этого мне придется посмотреть назад и очень сильно вниз. Ну примерно как смотрят на пятку, когда вступишь в дерьмо.

Тоже, кстати, меня спрашивали: «Вася, зачем ты лезешь? Ты же вляпываешься в говно». Да, конечно, но послушайте: это говно насрано у меня на дворе. Ты же такой удивительный помет, тебе и жопа не нужна, чтобы высраться у кого-то на пути, ты же самовысираемый. Так что, я думаю, ничего, отмоюсь», – заявил Уткин.

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