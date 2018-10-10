Дэйна Уайт: «Конор очень хочет реванш с Хабибом, а мне хотелось бы это увидеть»

Президент UFC Дэйна Уайт считает, что скоро у него получится организовать реванш между и .

«Ближайший реванш? Я бы назвал второй бой между Хабибом и Конором.

Макгрегор очень сильно хочет этого, а мне хотелось бы это увидеть», – сказал Уайт.

В 2018-м Хабиб победил Конора болевым приемом в четвертом раунде. На апрель этого года у Нурмагомедова был запланирован бой против Тони Фергюсона, но из-за пандемии поединок сорвался в пятый раз.

Осенью Хабиб должен встретиться с победителем боя Фергюсон – Джастин Гэтжи.

Дэйна Уайт: «Не уверен, что мы увидим бой Хабиба и Фергюсона в этом году»

Артем Лобов: «Фергюсону и Гэтжи понадобится год для восстановления после боя. А пока Хабиб может подраться с Конором»