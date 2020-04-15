❌Лига 1 завершена досрочно. «ПСЖ» в 9-й раз стал чемпионом

Сегодня, 30 апреля, состоялось заседание Профессиональной лиги Франции (LFP).

Совет директоров LFP проголосовал за завершение сезона-2019/2020 в Лиге 1 и Лиге 2.

«ПСЖ» официально признали чемпионом. На момент остановки чемпионата из-за коронавируса парижане лидировали в таблице, опережая идущий вторым «Марсель» на 12 очков. «ПСЖ», таким образом, в 9-й раз стал чемпионом.

Из высшего дивизиона вылетят и «Тулуза», а из Лиги 2 поднимутся чемпион и .

«Монако» российского хавбека Александра Головина занял девятое место и не попало в еврокубки.

Места распределялись на основании индекса эффективности, который рассчитывался, исходя из количества очков, набранных во всех сыгранных матчах. При равенстве баллов учитывался результат матчей между конкретными командами. Поэтому в таблице есть несколько изменений:

1. «ПСЖ»

2.

3. «Ренн»

4.

5. «Ницца»

6. «Реймс»

7.

8. «Монпелье»

9.

10. «Страсбур»

11. «Анжер»

12. «Бордо»

13. «Нант»

14. «Брест»

15. «Метц»

16. «Дижон»

17. «Сент-Этьен»

18. «Ним»

19. «Амьен»

20. «Тулуза»

Перед приостановкой Лиги 1 все команды провели по 28 матчей, а «ПСЖ» и «Страсбур» – по 27.

занимала 6-е место, «Реймс» – 5-е, «Анжер» – 10-е, «Страсбур» – 11-е.

🚫 Во Франции зафиксировали таблицу. «ПСЖ» – чемпион, «Тулуза» (1 очко за 18 матчей) против вылета, клубы лишились 243 млн от ТВ