После снятия «Армавира» в РПЛ может выйти «Торпедо», а не «Химки»

В Олимп-ФНЛ могут произойти изменения в турнирной таблице в связи со снятием «Армавира».

Большая часть клубов ранее проголосовала за досрочное завершение турнира.

Клубы должны остаться на текущих местах. На данный момент первые два места, дающие путевку в , занимают и . Однако поскольку «Армавир» объявил о снятии с розыгрыша, очки необходимо пересчитать.

Исходя из регламента ФНЛ, если команда провела не меньше 50 процентов матчей, то во всех играх второго круга, включая сыгранные, ей засчитываются поражения со счетом 0:3, а соперникам – победы 3:0.

проиграло «Армавиру» во втором круге и может получить три дополнительных очка. Таким образом, у команды тренера будет не 53 очка, а 56, и она поднимется с четвертого места на первое.

«Ротор» при таком раскладе опустится на второе, а «Химки» и «Чертаново» – на третье и четвертое соответственно.

Клубы ФНЛ решили завершить сезон. Против были «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимик»