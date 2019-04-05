Бурмистров будет получать 30-35 млн рублей в «Ак Барсе». «Салават» платил ему 60 млн («Бизнес Online»)

Нападающий « Александр Бурмистров продолжит карьеру в «Ак Барсе».

Игрок согласился на двукратное снижение зарплаты ради возвращения в клуб, сообщает «Бизнес Online».

По информации издания, оклад форварда составит 30-35 миллионов рублей. В «Салавате» он получал 60 млн рублей.

Все условия уже согласованы, о переходе будет официально объявлено завтра, 1 мая.

Отмечается, что на форварда претендовал . Клуб был готов платить 30-40 млн рублей, но игрок решил вернуться в Казань.

Напомним, 28-летний нападающий является воспитанником . Клуб обменял его в «Салават» в ноябре 2018 года.

В минувшем регулярном чемпионате Бурмистров набрал 18 (6+12) очков в 58 матчах. В двух играх плей-офф на его счету одна результативная передача.