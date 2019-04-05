«Салават» уволил Цулыгина с поста главного тренера, но оставил в тренерском штабе

«Салават Юлаев» объявил о завершении срока контракта с главным тренером Николаем Цулыгиным.
Как отмечает уфимский клуб, специалист продолжит работу в тренерском штабе «Салавата».
О назначении нового главного тренера и полного состава тренерского штаба будет сообщено в ближайшее время.
Под руководством Цулыгина уфимцы дошли до финала Восточной конференции КХЛ в 2019 году и вышли во второй раунд плей-офф-2020, обыграв «Авангард».
Ранее сообщалось, что тренировать «Салават» в следующем сезоне будет 40-летний Томи Лямся.