«Салават» уволил Цулыгина с поста главного тренера, но оставил в тренерском штабе

объявил о завершении срока контракта с главным тренером .

Как отмечает уфимский клуб, специалист продолжит работу в тренерском штабе «Салавата».

О назначении нового главного тренера и полного состава тренерского штаба будет сообщено в ближайшее время.

Под руководством Цулыгина уфимцы дошли до финала Восточной конференции в 2019 году и вышли во второй раунд плей-офф-2020, обыграв «Авангард».

Ранее сообщалось, что тренировать «Салават» в следующем сезоне будет 40-летний Томи Лямся.