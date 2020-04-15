Макрон и министр спорта Франции убеждают лиги топ-5 досрочно закончить сезон (Le Parisien)

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы европейские чемпионаты по футболу не были возобновлены по примеру Франции, сообщает Le Parisien.

Макрон рассчитывает, что к общему решению по этому вопросу придут по крайней мере в остальных лигах топ-5: Англии, , Италии и Германии.

В связи с этим министр спорта Франции Роксана Марасиняню выступила с инициативой двусторонних переговоров с коллегами из других стран Европы. Она уже общалась с министрами Италии и Германии, а также должна провести переговоры с испанским министром.

По данным отдельных источников, Макрон лично пытался убедить власти других стран в необходимости досрочного завершения сезона, однако эту информацию опровергли в окружении президента.

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