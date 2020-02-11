Руководство и игроки «Баварии» откажутся от 20% зарплаты

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Член правления «Баварии» Оливер Кан сообщил, что в клубе откажутся от 20 процентов зарплаты.

«Правление, наблюдательный совет, тренеры и команда подтвердили желание отказаться от 20 процентов своей зарплаты, так как сегодня солидарность важна больше, чем когда-либо.

Таким образом, они демонстрируют: мне не все равно, что происходит с моим работодателем, с другими работниками.

Для нас как руководителей клуба приоритетом является поддержка наших сотрудников.

Многие сегодня испытывают неуверенность. Но мы не просто так всегда говорим о «Баварии» как о семье», – сказал Кан.

Чемпионат Германии прерван из-за пандемии коронавируса.

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