Милнер собрал команду из вещей: лампа – Лэмпард, кетчуп – Хайнце, серебряная монета – Сильва

Полузащитник Джеймс Милнер составил необычную сборную во время карантина из-за коронавируса.

Англичанин включил в нее футболистов, чьи имена и фамилии в английском языке созвучны с названием предметов.

Так, в команду Милнера попали Джо Харт (Hart) – сердце (heart), Давид Сильва (Silva) – серебряная монета (silver), Дэвид Бэтти (Batty) – бита (bat), Патрик Бергер (Berger) – бургер (burger), Тьерри Анри (Henry) – пылесос марки Henry, Брэд Фридель (Brad Friedel) – хлеб (bread), Габриэль Хайнце (Heinze) – кетчуп Heinz, (Lampard) – лампа (lamp) и другие.

Также в сборную попал Джорджиньо Вейналдум, чье имя сокращается как Джини, что созвучно со словом «джинн». Его Милнер тоже представил как лампу.

Had plenty of time to think about this... here’s my #isolationXI – let me know who would make your squad... #dadjokeseverywhere pic.twitter.com/zIQ3TedkrH