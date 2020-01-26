«Ливерпуль», «МЮ» и еще 6 клубов АПЛ выступили против того, чтобы «Ман Сити» играл в ЛЧ, пока рассматривается апелляция в CAS

Ряд ведущих клубов английской Премьер-лиги выступают против выступления в Лиге чемпионов в период рассмотрения апелляции клуба.

В прошлом месяце УЕФА исключил «Сити» из еврокубков на два следующих сезона за нарушение финансового фэйр-плей (ФФП). Клуб намерен обжаловать это решение в CAS.

По данным The Telegraph, «Ливерпуль», , «Челси» и «Арсенал» входят в число восьми клубов, которые подали совместное заявление в спортивный арбитражный суд.

Соперники «Сити» по АПЛ возражают против того, чтобы наказание команды было отложено в период разбирательства.

«Манчестер Сити» готовится к войне с УЕФА: в CAS клуб будет давить на предвзятость и аналогичные действия других

В «Сити» уверены, что у УЕФА к ним предвзятое отношение. Они давно друг друга не любят

Кажется, в борьбе УЕФА с «Сити» есть совсем личный мотив. И вам после этого вряд ли будет жаль «Сити»