Мане – лучший игрок сезона АПЛ, Адама Траоре – лучший молодой футболист, «Тоттенхэм» – худшая команда (The Guardian)

Английское издание The Guardian составило собственный рейтинг по итогам приостановленного из-за коронавируса сезона АПЛ, в частности, выделив лучшего игрока, тренера и матч.

Лучшим игроком был назван вингер Садьо Мане, который за 26 матчей чемпионата забил 14 голов и отдал 9 результативных передач.

Лучшим молодым футболистом стал полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре, набравший 11 (4+7) очков.

Лучшим голом был признан дальний удар полузащитника Кевина де Брюйне в матче с «Ньюкаслом» (2:2).

Крис Уайлдер из «Шеффилд Юнайтед» стал лучшим тренером, лучшим трансфером издание посчитало переход форварда Дэнни Ингза в из «Ливерпуля» на постоянной основе.

Лучшим матчем была признана игра между и «Манчестер Сити» в 19-м туре, закончившаяся со счетом 3:2.

Издание также назвало худшей командой сезона.