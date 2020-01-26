Мане – лучший игрок сезона АПЛ, Адама Траоре – лучший молодой футболист, «Тоттенхэм» – худшая команда (The Guardian)

Английское издание The Guardian составило собственный рейтинг по итогам приостановленного из-за коронавируса сезона АПЛ, в частности, выделив лучшего игрока, тренера и матч.
Лучшим игроком был назван вингер «Ливерпуля» Садьо Мане, который за 26 матчей чемпионата забил 14 голов и отдал 9 результативных передач.
Лучшим молодым футболистом стал полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре, набравший 11 (4+7) очков.
Лучшим голом был признан дальний удар полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне в матче с «Ньюкаслом» (2:2).
Крис Уайлдер из «Шеффилд Юнайтед» стал лучшим тренером, лучшим трансфером издание посчитало переход форварда Дэнни Ингза в «Саутгемптон» из «Ливерпуля» на постоянной основе.
Лучшим матчем была признана игра между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити» в 19-м туре, закончившаяся со счетом 3:2.
Издание также назвало «Тоттенхэм» худшей командой сезона.