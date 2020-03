Андрей Шевченко: «Украина поддерживает Италию в борьбе с коронавирусом»

Бывший форвард «Милана», а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко опубликовал фото в знак поддержки Италии в борьбе с коронавирусом.

«Украина поддерживает Италию в борьбе с коронавирусом», – написал Шевченко.

В Италии коронавирусом инфицированы свыше 42 тысяч человек, за сутки этот показатель вырос на 4,8 тысячи случаев.

Число жертв приближается к 5 тысячам. Италия еще в четверг обогнала Китай по количеству погибших от пандемии.

Ukraine 🇺🇦 is supporting Italy 🇮🇹 in fighting against COVID-19🙏🏼

City Hall of Kyiv ❤️❤️❤️



L’Ucraina 🇺🇦 supporta l’Italia 🇮🇹 nella lotta contro il COVID-19 🙏🏼

City Hall di Kiev ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/DyOJ8La6YI