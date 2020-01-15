Матчи 26-го тура Бундеслиги не состоятся. Турнир остановят до 2 апреля

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Руководство Немецкой футбольной лиги (DFL) приняло меры в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

Лига отменила все матчи 26-го тура Бундеслиги и второго дивизиона Германии.

DFL сообщила, что 16 марта состоится собрание, на котором, скорее всего, примут решение о приостановке обоих турниров до 2 апреля. 

Изначально планировалось, что все матчи 26-го тура пройдут без зрителей, за исключением встречи «Ганновер» – «Динамо» Дрезден, так как 2 футболиста хозяев заражены коронавирусом.

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