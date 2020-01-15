«Уберите руки, ####### идиоты». Клопп отказался жать руки фанатам перед матчем с «Атлетико»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отказался от контакта с болельщиками в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:3, дополнительное время).
Фанаты хотели поприветствовать на «Энфилде» команду, выходящую из подтрибунного помещения, и протягивали руки.
«Уберите свои руки, ####### идиоты», – отреагировал Клопп.
Напомним, что в Англии запретили предматчевые рукопожатия из-за коронавируса.
Клопп и Симеоне не стали пожимать руки. Они поздоровались и попрощались по-особенному
Спорт закрывается на карантин. Показываем, что уже отменили, а что – почему-то еще нет
Now is NOT the time to be asking for high-fives, guys 😬 pic.twitter.com/UNwfQTC9oz— Football on BT Sport (@btsportfootball) March 11, 2020