«Уберите руки, ####### идиоты». Клопп отказался жать руки фанатам перед матчем с «Атлетико»

Главный тренер Юрген Клопп отказался от контакта с болельщиками в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с (2:3, дополнительное время).

Фанаты хотели поприветствовать на «Энфилде» команду, выходящую из подтрибунного помещения, и протягивали руки.

«Уберите свои руки, ####### идиоты», – отреагировал Клопп.

Напомним, что в Англии запретили предматчевые рукопожатия из-за коронавируса.

Now is NOT the time to be asking for high-fives, guys 😬 pic.twitter.com/UNwfQTC9oz