«Уберите руки, ####### идиоты». Клопп отказался жать руки фанатам перед матчем с «Атлетико»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отказался от контакта с болельщиками в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:3, дополнительное время). 

Фанаты хотели поприветствовать на «Энфилде» команду, выходящую из подтрибунного помещения, и протягивали руки. 

«Уберите свои руки, ####### идиоты», – отреагировал Клопп.

Напомним, что в Англии запретили предматчевые рукопожатия из-за коронавируса.

Клопп и Симеоне не стали пожимать руки. Они поздоровались и попрощались по-особенному

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