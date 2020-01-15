Клопп об ошибке Адриана: «Мы не будем винить его ни секунды. Он справится»

Главный тренер Юрген Клопп после поражения от «Атлетико» (2:3, дополнительное время) в 1/8 финала Лиги чемпионов высказался об игре вратаря Адриана в этом матче.

«Адриан – суперигрок, парень мне нравится, но в тот момент это было неправильное решение, либо он неудачно ударил по мячу. Я не знаю.

Когда они наносили удар, Адриан все еще возвращался в ворота и не был в нужной позиции, так что забить было довольно просто, я бы сказал так.

Он – мужчина, и он все понимает. Мы не будем винить его ни секунды. Что бы вы ни делали, нужно сохранять уважение. Он не хотел этого, он столько раз выручал нас.

С того момента, как он перешел сюда, у него были супервыступления. В тот момент мы не проиграли матч, но это оказало большое влияние.

Люди осуждают тебя, особенно когда твоя работа у всех на виду. Но он взрослый человек, и он справится. Мы поможем ему, но, честно говоря, не думаю, что ему это нужно», – заявил Клопп.

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