Юрген Клопп: «Атлетико» мог бы играть в настоящий футбол, но они сидят в защите и используют контратаки»

Главный тренер подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов с (2:3).

«Не очень приятно было получить счет 1:2, но он не стал проблемой для нас, а вот 2:2 на табло – это проблема побольше.

После второго пропущенного гола игроки были уставшими. Все, что получалось так естественно в основное время матча, затем давалось с трудом.

Подачи уже были не такими, как мы хотели, как в случае с нашим первым голом, парни просто забыли, как это делать.

Я абсолютно доволен игрой команды. Так трудно играть против таких соперников. Я не понимаю того, что они играют в такой футбол, обладая таким классом. Они могли бы играть в настоящий футбол, но они сидят глубоко [в защите] и используют контратаки.

Мы принимаем этот результат, хотя сегодня он не кажется правильным. Понимаю, какой я на самом деле неудачник, особенно когда парни предпринимают так много усилий, играя против соперника мирового класса, который защищается в две линии по четыре человека.

Да, за последние два года с нами была удача – она должна быть, чтобы дважды выйти в финал, – но сегодня все было против нас в ключевые моменты», – сказал Клопп.

Клопп и Симеоне не стали пожимать руки. Они поздоровались и попрощались по-особенному

Облак сделал 9 сэйвов и вытащил «Атлетико». Адриана запомнят антигероем