Дзюба, Халк и Аршавин вошли в сборную «Зенита» прошедшего десятилетия по мнению болельщиков

«Зенит» подвел итоги голосования болельщиков, где было предложено составить символическую сборную сине-бело-голубых за прошедшее десятилетие.
Вратарь: Вячеслав Малафеев;
Защитники: Александр Анюков, Доменико Кришито, Николас Ломбертс и Бранислав Иванович;
Полузащитники: Анатолий Тимощук, Аксель Витцель, Мигель Данни и Андрей Аршавин;
Нападающие: Халк и Артем Дзюба.
На скамейку запасных попали голкипер Юрий Лодыгин, защитники Юрий Жирков, Эсекиэль Гарай и Луиш Нету, полузащитники Игорь Денисов, Роман Широков и Константин Зырянов, форварды Сердар Азмун, Хосе Саломон Рондон и Александр Кержаков.
«Зенит» 2010-х: в атаке выбираем между Дзюбой и Кержаковым, в центре – между Денисовым и Зыряновым
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