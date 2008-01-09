Дзюба, Халк и Аршавин вошли в сборную «Зенита» прошедшего десятилетия по мнению болельщиков

подвел итоги голосования болельщиков, где было предложено составить символическую сборную сине-бело-голубых за прошедшее десятилетие.

Вратарь: Вячеслав Малафеев;

Защитники: Александр Анюков, Доменико Кришито, Николас Ломбертс и ;

Полузащитники: Анатолий Тимощук, Аксель Витцель, Мигель Данни и Андрей Аршавин;

Нападающие: Халк и .

На скамейку запасных попали голкипер Юрий Лодыгин, защитники Юрий Жирков, Эсекиэль Гарай и Луиш Нету, полузащитники Игорь Денисов, и Константин Зырянов, форварды Сердар Азмун, Хосе Саломон Рондон и Александр Кержаков.

«Зенит» 2010-х: в атаке выбираем между Дзюбой и Кержаковым, в центре – между Денисовым и Зыряновым

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