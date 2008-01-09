Дзюба, Халк и Аршавин вошли в сборную «Зенита» прошедшего десятилетия по мнению болельщиков

Теги Зенит Артем Дзюба Юрий Жирков Вячеслав Малафеев Александр Анюков Игорь Денисов Константин Зырянов Анатолий Тимощук Андрей Аршавин Роман Широков Данни Бранислав Иванович премьер-лига Россия Александр Кержаков Эсекиэль Гарай рейтинги Доменико Кришито Николас Ломбертс Аксель Витцель Халк Хосе Саломон Рондон Луиш Нету Юрий Лодыгин Сердар Азмун Футбол

«Зенит» подвел итоги голосования болельщиков, где было предложено составить символическую сборную сине-бело-голубых за прошедшее десятилетие. 

Вратарь: Вячеслав Малафеев;

Защитники: Александр Анюков, Доменико Кришито, Николас Ломбертс и Бранислав Иванович;

Полузащитники: Анатолий Тимощук, Аксель Витцель, Мигель Данни и Андрей Аршавин;

Нападающие: Халк и Артем Дзюба

На скамейку запасных попали голкипер Юрий Лодыгин, защитники Юрий Жирков, Эсекиэль Гарай и Луиш Нету, полузащитники Игорь Денисов, Роман Широков и Константин Зырянов, форварды Сердар Азмун, Хосе Саломон Рондон и Александр Кержаков. 

«Зенит» 2010-х: в атаке выбираем между Дзюбой и Кержаковым, в центре – между Денисовым и Зыряновым

Отдых на горнолыжных курортах от 15 000₽

 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья