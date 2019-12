Гол Забитцера «Зениту» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ

Автором лучшего гола группового этапа Лиги чемпионов стал полузащитник Марсель Забитцер.

25-летний австриец забил победный гол в матче с (2:1).

На втором месте – гол форварда «Барселоны» Луиса Суареса, третье место занял забитый мяч хавбека Дугласа Косты.

Замкнул четверку гол форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Игрок «Лейпцига» забил победный гол «Зениту» как Павар на ЧМ – идеально положил корпус и закрутил в дальний

RESULT of the Goal of the Group Stage vote:

1) Marcel Sabitzer, @RBLeipzig_EN 🥇

2) @LuisSuarez9, @FCBarcelona 🥈

3) @douglascosta, @juventusfcen 🥉

4) Lautaro Martínez, @Inter_en



Your favourite?#UCL | @NissanFootball