Голы в ворота «Локо» и «Зенита» претендуют на звание лучшего в групповом раунде ЛЧ

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УЕФА объявил номинантов на лучший гол группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

В номинацию попали форвард «Барселоны» Луис Суарес (гол «Интеру», 2:1), нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес (гол пражской «Славии», 3:1), полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста (гол «Локомотиву, 2:1) и хавбек «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер (гол «Зениту», 2:1).

Лучший гол определится голосованием болельщиков. 

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