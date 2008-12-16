Голы в ворота «Локо» и «Зенита» претендуют на звание лучшего в групповом раунде ЛЧ

УЕФА объявил номинантов на лучший гол группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.
В номинацию попали форвард «Барселоны» Луис Суарес (гол «Интеру», 2:1), нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес (гол пражской «Славии», 3:1), полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста (гол «Локомотиву, 2:1) и хавбек «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер (гол «Зениту», 2:1).
Лучший гол определится голосованием болельщиков.
Кто забил самый красивый гол на групповом этапе?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 16, 2019
💎 Луис Суарес
💎 Марсель Забитцер
💎 Дуглас Коста
💎 Лаутаро Мартинес
Смотри и голосуй! 👉 https://t.co/655P6eqP5Q#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/fI1EjK4MhU
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