Видеотрансляция матча «РБ Лейпциг» – «Зенит». Кержаков, Дзюба и Шатов играют. Текстовый онлайн тоже есть

Теги Зенит Лига чемпионов УЕФА РБ Лейпциг Футбол

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» играет на выезде с «РБ Лейпциг». Встреча начнется в 19:55.

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча в прямом эфире. Также мы проведем текстовую онлайн-трансляцию.

РБ Лейпциг Германия – Зенит Россия 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
23 октября, 19.55, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 25 Ракицкий.
РБ ЛейпцигГулачи, Клостерманн, Мукиеле, Упамекано, Орбан, Форсберг, Забитцер, Кампль, Лаймер, Лукман, Вернер.
ЗенитКержаков, Иванович, Дуглас Сантос, Караваев, Ракицкий, Шатов, Барриос, Оздоев, Азмун, Дзюба, Дриусси.
Предупреждение:
Барриос (8).

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