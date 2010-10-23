Видеотрансляция матча «РБ Лейпциг» – «Зенит». Кержаков, Дзюба и Шатов играют. Текстовый онлайн тоже есть

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» играет на выезде с «РБ Лейпциг». Встреча начнется в 19:55.
На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча в прямом эфире. Также мы проведем текстовую онлайн-трансляцию.
- Дата проведения
- 23 октября, 19.55, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Гол:
- 0:1 – 25 Ракицкий.
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РБ Лейпциг –
Гулачи, Клостерманн, Мукиеле, Упамекано, Орбан, Форсберг, Забитцер, Кампль, Лаймер, Лукман, Вернер.
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Зенит –
Кержаков, Иванович, Дуглас Сантос, Караваев, Ракицкий, Шатов, Барриос, Оздоев, Азмун, Дзюба, Дриусси.
- Предупреждение:
- Барриос (8).