Видеотрансляция матча «РБ Лейпциг» – «Зенит». Кержаков, Дзюба и Шатов играют. Текстовый онлайн тоже есть

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» играет на выезде с «РБ Лейпциг». Встреча начнется в 19:55.

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