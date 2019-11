«Барселона» празднует свое 120-летие

«Барселона» сегодня празднует свое 120-летие.

Клуб был основан в столице Каталонии 29 ноября 1899 года группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером.

«Барса» 26 раз становилась чемпионом Испании (второй результат после «Реала»), 30 раз завоевывала Кубок страны (национальный рекорд) и 13 раз – Суперкубок Испании (национальный рекорд).

Также «Барселона» является 5-кратным победителем Кубка чемпионов/Лиги чемпионов, 4-кратным обладателем Кубка обладателей кубков, 3-кратным победителем чемпионата мира среди клубов, а также победителем Межконтинентального кубка.

«Барселона» – единственный европейский клуб, дважды оформивший требл, став за один сезон чемпионом и обладателем Кубка страны, а также победителем Лиги чемпионов.

