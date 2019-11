Клопп и Гвардиола введены в Зал славы Ассоциации тренеров Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и Пеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», введены в Зал славы английской Ассоциации тренеров (LMA).

LMA объявила, что таким образом были отмечены исторические достижения обоих специалистов в тренерской деятельности.

Клопп и Гвардиола присоединились к Брайану Клафу, Бобби Робсону, Алексу Фергюсону, Арсену Венгеру и другим тренерам, которые в разные годы также были введены в Зал славы LMA.

Гвардиола привел «Манчестер Сити» к двум подряд победам в Премьер-лиге, а «Ливерпуль» Клоппа в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов.

The League Managers Association has inducted Manchester City Manager Pep Guardiola and Liverpool Manager Jürgen Klopp into the LMA Hall of Fame pic.twitter.com/BKVDaN5oF0