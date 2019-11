Стерлинг об отмене гола в ворота «Челси» после ВАР: «Эта штука убьет меня»

Полузащитник «Манчестер Сити» прокомментировал отмену своего гола из-за офсайда в матче 13-го тура АПЛ с «Челси» (2:1).

На матче работала бригада арбитров под руководством Мартина Аткинсона.

«Рад, что обновил свою статистику отмененных ВАР голов. Черт, эта штука убьет меня, бро», – написал футболист в твиттере.

Happy to improve my VAR overruled goals record today again 💯 damn this thing gonna kill me bro 😂😂😂 #cursed pic.twitter.com/pLSjYkLp5Z