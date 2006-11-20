Роберт Левандовски: «Гвардиола делает почти каждого игрока лучше. Это удача – работать с ним»

Нападающий «Баварии» рассказал о работе с тренером «Ман Сити» Пепом Гвардиолой на фоне новостей о его возможном возвращении в Германию.

«Гвардиола делает почти каждого игрока лучше, поэтому тренироваться под его руководством – это удача для каждого.

Флик? Он открыто и прямо общался с игроками. Футболисты сразу это заметили. Но он также любитель тактики. Я не хочу сказать, что все отлично, но Ханс-Дитер проделал очень хорошую работу всего за несколько дней.

Клубу сейчас непросто, на рынке не так много свободных тренеров, так что имеет смысл продолжать двигаться дальше с Фликом», – сказал поляк в интервью Sport Bild.

Уйдет ли Пеп из «Ман Сити» в конце сезона? Об этом говорят все активнее – давайте разбираться