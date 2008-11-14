«Гэлакси» объявил об уходе Златана

«Лос-Анджелес Гэлакси» сообщил, что контракт с форвардом Златаном Ибрагимовичем не будет продлен по взаимному согласию.
Соглашение с 38-летним шведом рассчитано до 31 декабря 2019 года.
Комментарий президента «Гэлакси» Криса Клайна: «Мы хотели бы поблагодарить Златана за его игру в клубе и в МЛС в целом. С момента прихода в 2018 году Златан положительно влиял на футбол в Лос-Анджелесе.
Мы благодарны ему за трудолюбие и страсть. Мы благодарны Златану за его профессионализм. То, что он сделал для жителей Лос-Анджелеса и поклонников футбола Северной Америки в целом – невозможно переоценить».
Ранее сообщалось о возможном возвращении Ибрагимовича в «Милан».
Ибрагимович – болельщикам «Гэлакси»: «Вы хотели Златана, я дал вам Златана. Теперь смотрите бейсбол»
We wanted Zlatan. We got Zlatan.— LA Galaxy (@LAGalaxy) November 13, 2019
Thank you, @Ibra_official 🦁 pic.twitter.com/cVZpeqMRZU