«Гэлакси» объявил об уходе Златана

«Лос-Анджелес Гэлакси» сообщил, что контракт с форвардом не будет продлен по взаимному согласию.

Соглашение с 38-летним шведом рассчитано до 31 декабря 2019 года.

Комментарий президента «Гэлакси» Криса Клайна: «Мы хотели бы поблагодарить Златана за его игру в клубе и в в целом. С момента прихода в 2018 году Златан положительно влиял на футбол в Лос-Анджелесе.

Мы благодарны ему за трудолюбие и страсть. Мы благодарны Златану за его профессионализм. То, что он сделал для жителей Лос-Анджелеса и поклонников футбола Северной Америки в целом – невозможно переоценить».

Ранее сообщалось о возможном возвращении Ибрагимовича в «Милан».

Ибрагимович – болельщикам «Гэлакси»: «Вы хотели Златана, я дал вам Златана. Теперь смотрите бейсбол»

We wanted Zlatan. We got Zlatan.



Thank you, @Ibra_official 🦁 pic.twitter.com/cVZpeqMRZU