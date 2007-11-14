Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» обратился к болельщикам в инстаграме.

«Пришел, увидел, завоевал. Спасибо «Гэлакси» за то, что дали снова почувствовать себя живым.

Для болельщиков «Гэлакси» – вы хотели Златана, я дал вам Златана. Всегда пожалуйста. История продолжается... Теперь возвращайтесь к просмотру бейсбола», – написал Ибрагимович.

Контракт Златана с «Гэлакси» рассчитан до конца года. В этом сезоне 38-летний швед забил 31 гол в 31 матче и отдал 8 результативных пасов.

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