Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» повздорил с болельщиком «Лос-Анджелеса» после полуфинала плей-офф Западной конференции (3:5).

38-летний швед, покидая поле, взялся за пах и обратился к фанату, что-то кричавшему ему.

После игры Ибрагимович раскритиковал «Лос-Анджелес», стадион клуба и болельщиков.

«Они там кое-что сказали. Ничего неуважительного, это как тренировка для меня.

Стадион слишком маленький для меня. Я привык играть на 80-тысячных аренах. Это прогулка в парке.

Эль-Трафико (дерби двух клубов Лос-Анджелеса – прим. Sports.ru)? Я сделал «Лос-Анджелес» знаменитым. Я даже Велу сделал знаменитым. Они должны быть счастливы. Только представьте, что меня тут не будет», – сказал Златан.

Карлос Вела забил 36 голов в 32 играх сезона МЛС, у Ибрагимовича 31 гол в 31 матче.

Zlatan has a last goodbye for a heckling LAFC fan, the Marshawn Lynch memorial crotch grab pic.twitter.com/2Z1Y2aSbsw