Sports.ru ищет внештатного дизайнера для ютюб-проектов

⚠️ Об ожиданиях

Нам нужны люди, которые ориентируются в спортивной повестке хотя бы на базовом уровне. Опыт работы с обложками для ютюб-проектов крайне желателен. Если вы тот, кого мы ищем – заполняйте эту форму.

📒 О проекте

Видео – один из самых молодых и перспективных проектов Sports.ru. Мы хотим развивать его сразу в нескольких направлениях, поэтому ищем внештатных дизайнеров с перспективой устройства на постоянную работу.

🎯 О задачах

Производство обложек для ютюб-проектов, афиш для фильмов, статичной графики (шапки каналов, логотипы, оформление постов в соцсетях).

🌐 О технологиях

– Photoshop (продвинутый уровень);

– Хороший интернет;

– Скорость работы. Часто обложки надо будет готовить в экстренном режиме.

Классно, если у тебя есть навыки в векторной графике, 3d или иллюстрации (суперскиллы будут плюсом, но не являются обязательными)/

Пишите вот сюда👇

https://forms.gle/6Dm5sWep8hbyg9MF6