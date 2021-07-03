Sports.ru ищет внештатного дизайнера для ютюб-проектов

⚠️ Об ожиданиях
Нам нужны люди, которые ориентируются в спортивной повестке хотя бы на базовом уровне. Опыт работы с обложками для ютюб-проектов крайне желателен. Если вы тот, кого мы ищем – заполняйте эту форму.
📒 О проекте
Видео – один из самых молодых и перспективных проектов Sports.ru. Мы хотим развивать его сразу в нескольких направлениях, поэтому ищем внештатных дизайнеров с перспективой устройства на постоянную работу.
🎯 О задачах
Производство обложек для ютюб-проектов, афиш для фильмов, статичной графики (шапки каналов, логотипы, оформление постов в соцсетях).
🌐 О технологиях
– Photoshop (продвинутый уровень);
– Хороший интернет;
– Скорость работы. Часто обложки надо будет готовить в экстренном режиме.
Классно, если у тебя есть навыки в векторной графике, 3d или иллюстрации (суперскиллы будут плюсом, но не являются обязательными)/
Пишите вот сюда👇
https://forms.gle/6Dm5sWep8hbyg9MF6
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