Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил гол и сделал результативный пас в матче МЛС с «Ванкувер Уайткэпс» (3:4).
37-летний швед продлил голевую серию до 4 игр.
Всего в 28 матчах сезона на счету Ибрагимовича 29 голов, и он занимает второе место в гонке бомбардиров.
Лидирует в списке с 31 мячом полузащитник «Лос-Анджелеса» Карлос Вела, который забил сегодня в игре с «Миннесотой» (1:1).
30-летний мексиканец повторил рекорд МЛС по голам за один сезон, который в прошлом году установил нападающий «Атланта Юнайтед» Джозеф Мартинес.
До конца регулярного чемпионата командам осталось провести по одному матчу. «Лос-Анджелес» лидирует в Западной конференции, «Гэлакси» идет на 4-м месте.
.@Ibra_official is too hot right now.— LA Galaxy (@LAGalaxy) September 30, 2019
6️⃣ goals in his last 4️⃣ games 👀🔥 pic.twitter.com/jBjchkrKh0
SUPER SUB.@Ibra_official finds @ChrisPontius13 for the equalizer! pic.twitter.com/ET1BRAf4dv— LA Galaxy (@LAGalaxy) September 30, 2019
💥 Cracklitos 💥@11carlosV opens the scoring with a brilliant left-footed curler!#MINvLAFC 0-1 pic.twitter.com/KmviZjdEUv— LAFC (@LAFC) September 30, 2019