Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» забил гол и сделал результативный пас в матче МЛС с «Ванкувер Уайткэпс» (3:4).

37-летний швед продлил голевую серию до 4 игр.

Всего в 28 матчах сезона на счету Ибрагимовича 29 голов, и он занимает второе место в гонке бомбардиров.

Лидирует в списке с 31 мячом полузащитник «Лос-Анджелеса» , который забил сегодня в игре с «Миннесотой» (1:1).

30-летний мексиканец повторил рекорд по голам за один сезон, который в прошлом году установил нападающий «Атланта Юнайтед» .

До конца регулярного чемпионата командам осталось провести по одному матчу. «Лос-Анджелес» лидирует в Западной конференции, «Гэлакси» идет на 4-м месте.

